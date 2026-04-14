Sanidad
El BNG lleva al Parlamento los problemas del centro de salud de Redondela
Hacen un llamamiento a acudir a la protesta convocada para este martes, a las 20.00 horas, ante el centro médico
El BNG ha llevado al Parlamento gallego los problemas del centro de salud de Redondela, donde la espera para una cita con el médico supera los 30 días, lo que provoca que muchos pacientes acudan al PAC y se colapse el servicio de urgencias. Una situación que atribuyen a la «mermada presenza de médicos ao non cubrir nin baixas nin periodos vacacionais», explica el portavoz nacionalista de Redondela, Xoán Carlos González, que acusa a la Xunta de «deixadez absoluta e abandonar á súa sorte á sandidae pública no noso concello».
González hace un llamamiento a acudir a la protesta convocada para hoy martes, a las 20.00 horas, ante el centro de salud de Redondela.
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