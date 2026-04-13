Un prodigio gallego de la informática: el redondelano David Lago logra una medalla de oro en la Olimpiada nacional

La cantera de la educación pública gallega sigue logrando éxitos. El último ha llegado en la Olimpiada Informática Española (OIE) de la mano de dos alumnos del área metropolitana de Vigo, constatando así el potencia tecnológico de su juventud. Los dos representantes autonómicos que acudieron a la trigésima edición de este certamen en Valladolid tuvieron un papel destacado frente a los 40 representantes del resto del país.

El redondelano David Lago Alonso se alzó con el tercer puesto, consiguiendo además una medalla de oro en la clasificación. El estudiante de 2º de Bachillerato en el IES Pedro Floriani de la villa de los viaductos logró además el billete para la Olimpíada Informática Internacional que tendrá lugar del 9 al 16 de agosto en Uzbekistán. El joven ya había participado el anterior curso en dicho certamen, siendo autodidacta desde los cinco años de edad. Allí acudirá junto a los otros tres medallistas en el certamen celebrado en la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid. En la anterior edición en La Paz fue plata.

Al campus universitario pucelano se desplazó también el porriñés Nicolás Freiría Casal, quien alcanzó el 19º puesto y recibió una mención especial. Este alumno de 2º de Bachillerato del IES Ribeira de Louro logró más de 258 puntos para esta particular selección gallega. Este centro se ha convertido en uno de los habituales en este tipo de concursos escolares.

Fase gallega previa

Ambos lograron su billete hace dos meses en la clasificatoria gallega que tuvo lugar en la Universidade da Coruña (UDC). Allí afrontaron tres horas de concurso en las que tuvieron que resolver entre seis y ocho problemas de programación. Estos estaban centrados en el diseño eficiente de algoritmos y resuletos mediante lenguajes como C++, Python o Java, programas que muchos no logran dominar hasta la etapa universitaria y que ellos ya dominan antes siquiera de la mayoría de edad.