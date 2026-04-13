La lluvia deja a los redondelanos sin su procesión del Cristo de la Agonía
Los devotos asistieron a la multitudinaria misa que llenó la iglesia de Santiago
Los redondelanos volvieron a demostrar este lunes su firme devoción por el Cristo de la Agonía con una multitudinaria misa que llenó la iglesia de Santiago, aunque finalmente la lluvia no permitió el recorrido de la procesión.
La imagen solo pudo salir hasta la puerta de la iglesia tras la eucaristía de las 19.30 horas y volver al interior del templo debido a las precipitaciones. A esta imagen, conocida popularmente como Cristo de los Navegantes, se le atribuye la protección de las gentes del mar, por lo que tiene numerosos fieles en toda Redondela, pero sobre todo de la parroquia de Cesantes.
Durante la jornada también se celebraron eucaristías a las 9.00, 11.00 y 12.00 horas.
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