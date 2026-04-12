Una terapia innovadora usa la realidad virtual para mejorar la artritis

La Asociación Enfermos de Artrite de Pontevedra (Asearpo) está desarrollando un programa terapéutico innovador en Chapela con realidad virtual para tratar a las personas con enfermedades reumáticas inflamatorias.

Se trata de un proyecto de investigación pionero denominado Reumavr que tiene como objetivo facilitar el acceso a terapias basadas en el ejercicio mediante realidad virtual inmersiva, dirigidas a personas con artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil , espondiloartritis y diferentes presentaciones de artrosis, entre otras patologías reumáticas inflamatorias. Esta iniciativa ha sido diseñada por un equipo de investigadores de la Universidade de Vigo, doctores en Fisioterapia y con experiencia en aplicaciones terapéuticas con realidad virtual.

El programa se desarrolla en las instalaciones de Asearpo del Multiusos de Chapela. Esta asociación de pacientes ejerce como principal entidad colaboradora de la investigación que coordina el fisioterapeuta y profesor de la Facultad de Fisioterapia de la Universidade de Vigo, Pablo Campo Prieto.

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Los ensayos científicos han demostrado que la realidad virtual inmersiva ofrece ventajas en el campo de la rehabilitación al aumentar la motivación al ejercicio y disminuir la percepción del dolor, entre otros aspectos. Sin embargo, en el caso de las enfermedades reumáticas inflamatorias no existe evidencia de uso, por lo que el estudio valora la viabilidad de esta terapia.