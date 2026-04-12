Redondela garantiza la segunda fase de la reforma de la Subida a Trasmañó

El gobierno local de Redondela, dentro de su plan de modernización y mantenimiento de las infraestructuras rurales y urbanas, anunció ayer la segunda fase de la Subida a Trasmañó y la Estrada da Autopista, en la parroquia de San Vicente de Trasmañó, en la que se invertirán más de 264.000 euros. La actuación se enmarca en el Plan Máis Provincia 2026-2027 de la Diputación de Pontevedra y el Concello ya solicitó formalmente la subvención para la anualidad de 2026, incluyendo el traspaso de fondos para garantizar la financiación íntegra de esta obra necesaria y muy demandada por los vecinos. El proyecto técnico contempla una intervención integral para renovar el firme y mejorar la seguridad vial en unos viales que soportan un tráfico constante de vehículos.

«Con esta obra en Trasmañó damos resposta a unha necesidade de seguridade e mobilidade nunha zona fundamental da parroquia», justificó la alcaldesa, Digna Rivas, que subraya que «a nosa prioridade é que todos os veciños e veciñas de Redondela, vivan onde vivan, conten con servizos e infraestruturas axeitados».

Proyecto optimizado

La regidora destacó la agilidad administrativa para presentar un proyecto optimizado, ya que según explicó trabajan «para aproveitar ao máximo cada euro dos plans provinciais; neste caso, mobilizamos todos os recursos posibles do Plan Máis Provincia para que o proxecto de Trasmañó sexa unha realidade canto antes». Esta actuación cumple con todos los estándares técnicos municipales y provinciales, asegurando así que la ejecución cumpla con los plazos previstos para la anualidad de 2026.

Noticias relacionadas

Las obras corresponden a la segunda fase de la Subida a Trasmañó, ya que la primera fase de este vial está recogida en el Plan de Investimento en Camiños Municipais de 2026. En el programa de actuaciones del Concello, que cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros, se incluye la primera fase de la Subida a Trasmañó (137.898 euros), el Camiño da Cabadesa (22.990 euros), la Estrada da Lamosa y el Camiño Minada (33.886 euros). La inversión con el plan municipal en la parroquia de Trasmañó es de 194.774 euros, a los que hay que sumar los más de 264.000 de la segunda fase de la Subida a Trasmañó del Plan Máis Provincia. Rivas resalta que, en total, la inversión en los viales de la parroquia suman 458.995 euros.