Redondela acoge el Campionato Xunta de Galicia de Milla en Ruta e 1 Km
Las calles del centro de Redondela acogen hoy el XVII Campionato Xunta de Galicia de Milla en Ruta e 1 Km, una de las pruebas más relevantes del calendario de la Federación Galega de Atletismo. La prueba cuenta con todas las categorías y se disputa entre las 10.00 y las 13.30 con salida y llegada desde el Concello.
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