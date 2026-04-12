Redondela acoge el Campionato Xunta de Galicia de Milla en Ruta e 1 Km

Las calles del centro de Redondela acogen hoy el XVII Campionato Xunta de Galicia de Milla en Ruta e 1 Km, una de las pruebas más relevantes del calendario de la Federación Galega de Atletismo. La prueba cuenta con todas las categorías y se disputa entre las 10.00 y las 13.30 con salida y llegada desde el Concello.