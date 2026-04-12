Convocan una protesta ante la falta de personal en los centros de salud
La concentración será este martes, a las 20.00 horas, delante del centro médico de Redondela
La Asamblea pola Defensa da Sanidade Pública de Redondela convoca a los profesionales de la salud y vecinos de Redondela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes a participar en una concentración de protesta este martes, día 14, a las 20.00 horas, delante del centro de salud de Redondela.
El colectivo justifica esta movilización ante la «situación crítica e insostible» que atraviesa la atención primaria en la zona. La plataforma denuncia una «falta de persoal crónica» que llegó a un punto límite el pasado 31 de marzo, cuando de doce médicos de familia, solo estaban operativos cinco. A esto se suma la falta de cobertura de las bajas y vacantes.
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