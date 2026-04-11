Los vecinos exigen aceras accesibles en la avenida de Redondela

La Asociación de Afectados por la AP-9 de Chapela critica el deterioro de las aceras en toda la avenida de Redondela y el incumplimiento de la normativa de accesibilidad, ya que en la mayoría de los bordillos carecen de una zona rebajada para permitir el paso de sillas de ruedas o carritos de bebés.

El colectivo vecinal lleva años reclamando una reforma integral de este vial de titularidad estatal, ya que coincide con el trazado con la carretera N-552 a su paso por la zona urbana de Chapela, una actuación comprometida desde hace una década por el Gobierno central y que en octubre de 2021 ratificó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunciando una inversión de un millón de euros. Pero la realidad es que los años pasan y todo sigue igual, una situación que llevó el pasado mes a la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, a solicitar al propio ministerio información detallada sobre el estado actual de este proyecto de humanización.

Desde la asociación de afectados reclaman que la actuación incluya la construcción de una acera en la margen derecha de la rotonda de acceso a la autopista, en las inmediaciones del centro de salud, en la que también se incluya un paso de peatones, y también completar la acera desde el puente de Trasmañó hasta el acceso a Río Frío. Además, consideran que el proyecto de reforma integral de la avenida debe contemplar la ampliación de las aceras hasta el límite de los terrenos expropiados por el ministerio en el año 1988, cumpliendo la normativa de accesibilidad en los espacios públicos urbanizados.

Además también piden la instalación de una red semafórica con paso de peatones entre el pabellón de deportes y el instituto sincronizado con el del Camiño a Igrexa, así como incluir una isleta central en la intersección de la avenida de Redondela con la Subida a Parada para facilitar los giros en ambas direcciones.

Otra de las demandas de los afectados es que se aproveche la actuación para el reemplazo de la red de agua potable, que en buena parte de la avenida es aún de fibrocemento con una antigüedad de más de cuarenta años, por lo que sufren continuas roturas.

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El portavoz de la Asociación de Afectados por la AP-9, Francisco Puch, denuncia el «abandono total» por parte del ministerio a la parroquia de Chapela después de tantos años de espera por un proyecto que nunca llega y advierte que, el millón de euros comprometido hace cinco años para esta actuación «es totalmente insuficiente con el alza de los precios en la construcción». Ante esto reclama que se actualice el presupuesto y se elabore un proyecto más ambicioso para esta zona urbana.