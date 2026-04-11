El Colectivo Republicano de Redondela celebra el aniversario de la II República con ofrendas florales

El Colectivo Republicano de Redondela celebra este domingo el aniversario de la II República con una ofrenda floral a las 12.30 horas en el Alto da Concheira (Chapela), y otra a las 17.30 en el Cementerio de Os Eidos de Redondela.

Los actos continúan el próximo día 21 con la presentación del libro «Visto para sentencia» de José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. La conferencia será a las 19.30 horas en el Multiusos de A Xunqueira de Redondela.