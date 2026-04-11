Deportes
Mónica Ledo recibe el título «Orgullo redondelán»
El gobierno local de Redondela ha otorgado el reconocimiento «Orgullo redondelán» a la deportista de tiro con arco Mónica Ledo, del club Meigarco de Redondela, tras ganar la medalla de oro en el Campeonato de España de Sala de arco en la modalidad longbow en la categoría sénior feminina. Ledo, de 50 años, recibió el diploma «Orgullo redondelán» y la insignia del Concello de manos de la alcaldesa, Digna Rivas, y el concejal de Deportes, Antonio Cabaleiro, como reconocimiento por su trabajo y méritos deportivos.
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