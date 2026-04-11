Bas denuncia «constantes peches» sin previo aviso del Rexistro de Chapela

El grupo municipal del PP de Redondela denuncia el mal funcionamiento de la oficina del Rexistro de Chapela al sufrir «constantes peches sen previo aviso que prexudican aos veciños» y también la suspensión temporal del funcionamiento de la Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) y de la Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC).

Los populares lamentan las importantes carencias en estos tres servicios municipales que achacan a la «mala xestión» y la «política de recortes» por parte del gobierno local. «Cada vez o noso Concello vai a menos pechando departamentos básicos e escapando das necesidades da xente, polo que queremos reclamar a restitución plena de todos estes servizos, así como a potenciación dos restantes que están moi diminuídos, para corrixir dunha vez por todas o declive que sufre a administración baixo a dirección de Digna Rivas», demanda el portavoz municipal, Javier Bas.

En edil asegura también que la máquina de etiquetas de registro de documentos de la oficina del Rexistro no funciona, dificultando la tramitación de expedientes y solicitudes, «e ademais o local sufre inundacións de vertidos fecais desde as obras de remodelación, o que supón un grave problema para o servizo e para as condicións de salubridade de traballadores e usuarios», advierte.

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Respecto a la OMIX y la OMIC, que en la web figuran con un horario de 9.00 a 14.00 horas, permanecen cerradas «temporalmente», según se indica en un cartel en las dependencias municipales.