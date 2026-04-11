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La alameda de Redondela acoge una feria de segunda mano

La iniciativa forma parte del programa del ecofestival Artelixo, que llena las calles del centro de la villa de originales obras artísticas realizadas a partir de material reciclado

Una de las obras que pueden contemplarse en el certamen Artelixo en la Alameda de Redondela.

Una de las obras que pueden contemplarse en el certamen Artelixo en la Alameda de Redondela. / ANTONIO PINACHO

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La alameda de Redondela albergará hoy sábado, de 12.00 a 20.00 horas, el mercadillo de segunda mano del certamen Artelixo.

La feria ofrece ropa y complementos tanto para adultos como para niños, objetos de decoración, artículos de hogar, juegos de mesa, libros, minerales, entre muchos otros objetos.

Esta iniciativa forma parte del programa del ecofestival Artelixo que ha transformado las calles del centro de la villa de los viaductos en una exposición al aire libre con originales propuestas artísticas realizadas a partir de material reciclado.

Esta popular cita artística, que en esta ocasión lleva el lema «Ata aquí chegaba o mar!», invita a los participantes a reflexionar sobre el impacto de la actividad humana en la ría de Vigo. Precisamente ese es uno de los objetivos de esta iniciativa cultural, concienciar a los espectadores sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, hacerles reflexionar sobre la gestión de residuos, los modelos de vida, el reciclaje, el consumo y, en general, sobre el futuro del planeta.

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Otras propuestas

El festival también acoge hoy la elaboración de un mural colaborativo en el recinto de la antigua Feira do Gando, donde a las 17.00 horas comenzará el Obralixo y a las 18.00 horas el Sonalixo.

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