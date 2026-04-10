La vía verde de Chapela, escenario de una fiesta infantil
El evento está organizado por la asociación de vecinos y se dirige a niños de entre 3 y 11 años
Las plazas son limitadas y se requiere inscripción previa
La Asociación de Veciños de Chapela organiza mañana sábado, día 10, la Festa da Pascua en la vía verde, una iniciativa dirigida al público infantil que comenzará a las 17.00 horas y que incluye cuentacuentos, talleres, juegos, búsqueda de huevos de Pascua y una merienda en la antigua estación de Chapela.
El evento está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 11 años, divididos en dos grupos, de 3 a 7 años y de 8 a 11, con actividades diferentes adaptadas a la edad. La tarde estará llena de propuestas lúdicas y educativas, entre las que se incluyen una caza de huevos de Pascua con sorpresa, talleres de decoración de huevos, juegos con Troulos, los cuentacuentos "Manolito" y "O Gato Travieso" y actividades tradicionales como una carrera de sacos, además de muchas otras sorpresas.
Las plazas son limitadas y los menores deberán asistir acompañados por una persona adulta. Para participar se requiere inscripción previa en el teléfono 600522904 o en el local de la asociación vecinal. El precio es de 5 euros por niño e incluye la merienda, los juegos y distintas sorpresas.
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