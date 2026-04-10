La vía verde de Chapela, escenario de una fiesta infantil

La Asociación de Veciños de Chapela organiza mañana sábado, día 10, la Festa da Pascua en la vía verde, una iniciativa dirigida al público infantil que comenzará a las 17.00 horas y que incluye cuentacuentos, talleres, juegos, búsqueda de huevos de Pascua y una merienda en la antigua estación de Chapela.

El evento está dirigido a niños y niñas de entre 3 y 11 años, divididos en dos grupos, de 3 a 7 años y de 8 a 11, con actividades diferentes adaptadas a la edad. La tarde estará llena de propuestas lúdicas y educativas, entre las que se incluyen una caza de huevos de Pascua con sorpresa, talleres de decoración de huevos, juegos con Troulos, los cuentacuentos "Manolito" y "O Gato Travieso" y actividades tradicionales como una carrera de sacos, además de muchas otras sorpresas.

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Las plazas son limitadas y los menores deberán asistir acompañados por una persona adulta. Para participar se requiere inscripción previa en el teléfono 600522904 o en el local de la asociación vecinal. El precio es de 5 euros por niño e incluye la merienda, los juegos y distintas sorpresas.