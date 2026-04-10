Los grupos Muaré y Boogies se disputan formar parte del cartel del Festival Millo Verde de Redondela
Las dos bandas actúan este sábado a las 21.30 horas en la Feira do Gando como finalistas del concurso de maquetas
Los votos del público decidirán el ganador y se sortearán dos abonos para el evento de los días 21, 22 y 23 de mayo en la playa de Cesantes
Los grupos Muaré (Santiago de Compostela) y Boogies (A Guarda) se disputan este sábado, a las 21.30 horas en el recinto de la antigua Feira do Gando de Redondela, la última plaza para el Festival Millo Verde. El público del concierto actuará de jurado ya que será el que elija con sus votos a la banda ganadora, que como premio se incluirá en el cartel del festival que se celebra los días 21, 22 y 23 de mayo en la playa de Cesantes.
El evento, que aún no ha cerrado todas las bandas que conformarán el cartel definitivo, ya cuenta con Rebeliom del Inframundo, Lea Chiva Gantiva, Alpargata o Fülü.
Los dos finalistas del XVIII Concurso de Maquetas Millo Verde son Muaré, banda compostelana con una estética retro, ofrece ritmos bailables y elegantes, evolucionando hacia un sonido más "discotequeiro" en singles como "Conxo" o "Víbora".
El otro grupo finalista, los guardeses Boogies, apuesta por el punk y surf rock visceral en gallego, con una fuerte conexión con la cultura de la costa y del bodyboard.
Además de los conciertos de los dos grupos finalistas, el cierre de la jornada lo pondrá el grupo invitado Mambas Negras con su “Tarantino Experience”. La formación recreará la atmósfera de clásicos del cine como “Pulp Fiction” o “Reservoir Dogs” a través de las bandas sonoras más icónicas de las películas de Quentin Tarantino.
El sistema de votación de las bandas favoritas también tiene premio: al elegir el grupo los asistentes entrarán en el sorteo de dos abonos para el festival Millo Verde. El sistema funciona con papeletas numeradas. Una parte se depositará en una urna, que servirá de voto, y el resguardo se debe conservar para el sorteo que se celebrará durante la noche.
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