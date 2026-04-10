Medio Rural
Entregan alimentos a una explotación ganadera afectada por el incendio en Pazos de Borbén
Cuenta con más de cien ejemplares de vacas a las que se aportó un primer cargamento de hierba, alpacas y pienso
La Consellería de Medio Rural facilitó ayer la alimentación para los animales de una explotación ganadera de Pazos de Borbén que se vio afectada esta semana por el grave incendio forestal iniciado en la localidad vecina de Ponteareas y que calcinó unas 750 hectáreas de la Serra do Galleiro, propagándose por los municipios de Pazos y Mos.
La granja ganadera regentada por Carlota Simón e Iván González cuenta con más de cien ejemplares de vacas de la raza cachena en régimen extensivo y se aportó un primer cargamento de rulos de hierba, alpacas y pienso. La entrega del alimento contó con la presencia del director xeral de Gandaría, José Balseiros.
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