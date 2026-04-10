Polémica entre Redondela y Mos
Los colectivos de Vilar de Infesta defienden el miliario romano como símbolo de unión vecinal
Consideran que el elemento patrimonial no representa una separación, sino un «punto de encontro» que forma parte de la historia común de este territorio
Los colectivos vecinales y culturales de la parroquia redondelana de Vilar de Infesta consideran que el miliario romano conocido como O Marco debe seguir como un elemento de unión entre los vecinos de las parroquias próximas, tal y como lleva siendo a lo largo de los siglos. «A súa presenza non representa unha separación, senón un punto de encontro que forma parte da historia común deste territorio», puntualizan ante la disputa entre los municipios de Redondela y Mos por la titularidad de este bien patrimonial.
Este miliario de la vía XIX, datado en la época del emperador Trajano, en el siglo II, constituye un elemento patrimonial singular, siendo el único que permanece en su posición original. Precisamente por ser marco territorial se conservó en su lugar histórico; de otra forma, habría sido trasladado a un museo como ocurrió con otros.
La documentación existente desde el siglo XIX, momento de la creación de los concellos, así como el levantamiento detallado realizado por el Instituto Xeográfico en el año 1940, no deja lugar a dudas: el miliario actúa como marco delimitador entre los municipios de Mos y Redondela, situándose por tanto en ambos territorios. Estos documentos describen además con precisión sus medidas y los elementos grabados en la piedra.
«Respectar o miliario romano O Marco implica respectar a historia e a memoria dos nosos antepasados. A súa función histórica como marco territorial non debe entenderse como un punto de división, senón como un símbolo de convivencia e relación entre comunidades veciñas, tal e como a propia historia demostra», indican los colectivos.
Corregir las imprecisiones
Los errores producidos en el momento de trasladar las antiguas mediciones a los sistemas modernos georreferenciados, tal y como reconoce el Instituto Xeográfico, hace necesario que los concellos corrijan las imprecisiones acorde a la legislación vigente en los procesos de deslinde correspondientes. Pero advierten que «resulta importante actuar con responsabilidade e dilixencia por parte dos concellos neste momento para evitar máis confusión, especialmente tras anos nos que foron ambos concellos de Redondela e Mos, non os veciños, quenes introduciron erros en documentos urbanísticos e publicacións», aclaran.
Por último señalan que «o miliario non é unha pedra que separa, senón un referente que nos une».
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