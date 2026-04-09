Redondela inicia la campaña de limpieza y desbroce de los viales municipales

El Concello de Redondela inició este mes la campaña de limpieza y desbroce de toda la red de caminos municipales, una actuación que se enmarca en el contrato de mantenimiento de los viales municipales que se realiza dos veces al año. Los trabajos arrancaron en Cesantes, donde las brigadas ya están actuando, para después desplazarse de forma programada al resto de parroquias del municipio.

El cronograma de trabajo diseñado por el gobierno local establece que la totalidad de los caminos municipales y sus márgenes estén «en perfecto estado» antes de la llegada del verano. Esta primera fase de la intervención, que se desarrolla entre los meses de abril y junio, es fundamental no solo para mejorar la movilidad, sino también para cumplir con la normativa de prevención contra los incendios forestales.

Esta campaña es fruto de un contrato calificado como «histórico» por la alcaldesa redondelana, Digna Rivas. Con una licitación inicial de casi un millón de euros por dos años, el servicio garantiza, por primera vez en el municipio, dos desbroces integrales al año en todos los caminos, uno en la primavera y otro en otoño.

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«O noso compromiso coas parroquias é firme. Con este novo modelo de xestión aseguramos que as marxes das estradas estean limpas todo o ano e non só en momentos puntuais», explica la regidora. Rivas subraya que esta «aposta decidida» busca igualar la calidad de los servicios en todo el territorio municipal. Los trabajos que se están realizando no solo se limitan al desbroce de maleza, hierbas y arbustos. El servicio incluye la limpieza de cunetas y de la red de pluviales «para permitir a correcta evacuación da auga da chuvia e evitar asolagamentos». Las brigadas también retiran la basura, plásticos, latas y otros residuos que se localizan en las márgenes de los viales. Todo el material vegetal es transportado y tratado según la normativa medioambiental. El mantenimiento se realiza mediante medios mecánicos y manuales, sin el uso de productos químicos, respetando la biodiversidad local.