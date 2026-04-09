La Festa do Choco de Redondela contará con Miguel Ángel Revilla como pregonero

El próximo mes, entre los días 8 y 10 de mayo, Redondela celebrará su popular Festa do Choco. El pregonero para esta edición será nada más y nada menos que el expresidente cántabro, Miguel Ángel Revilla.

En un vídeo a través de sus redes sociales publicado este jueves, el Concello de Redondela ha anunciado que el reconocido político español dará el pregón de la XXXIX Festa do Choco. Para el anuncio, la alcaldesa Digna Rivas ha ido hasta Santander, donde se encontró con Revilla.

«É unha honra para Redondela que unha figura co carisma e a capacidade de comunicación de Miguel Ángel Revilla aceptase o noso convite», señala la alcaldesa en el vídeo. Además, Rivas ha destacado la figura del expresidente cántabro como «referente na defensa de políticas sociais e servizos públicos».

La lectura del pregón será el domingo 10 de mayo, día grande de la fiesta. Pero Revilla también participará en las actividades del sábado 9, en concreto en un coloquio que se celebrará en el Auditorio da Xunqueira. Durante este evento los vecinos y vecinas de Redondela podrán escuchar las reflexiones y vivencias del político.

«Non só é un gran embaixador da gastronomía e dos produtos do mar, senón que a súa presenza axudará a que a Festa do Choco teña unha repercusión nacional sen precedentes», aseguró la alcaldesa.