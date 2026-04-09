El museo de Rande reabre sus puertas después de tres meses
El centro de interpretación de la batalla es uno de los principales atractivos turísticos de Redondela, con más de 10.000 visitas anuales
El Centro de Interpretación de la Batalla de Rande (Meirande) volvió a abrir sus puertas el pasado día 1, coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, tras permanecer cerrado durante tres meses. El horario de atención al público del museo, con entrada gratuita para todos los visitantes, es de martes a domingo de 11.00 a 14.00 y de 15.30 a 19.00 horas. Las instalaciones estarán cerradas todos los lunes por descanso del personal.
El museo sobre la batalla se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos del municipio, ya que cada año recibe más de 10.000 visitantes, sobre todo durante la temporada de verano, con medias de más de 1.500 personas al mes. El pasado año el mes con mayor afluencia fue junio, con 2.812 visitantes, sobre todo por el impulso de las excursiones de centros escolares, al igual que en mayo, con 1.716 asistentes, donde la mayoría correspondieron a colegios. Tanto en julio como en agosto, ya sin escolares, se superaron los 1.300 visitantes en las instalaciones de Meirande, dependiente de la Concejalía de Turismo de Redondela.
El centro de interpretación de la batalla se ubica en el litoral de Rande en una antigua fábrica de salazón de 1836, un espacio que un siglo después fue la conservera Boyé, conocida como la «fábrica do alemán». Las instalaciones actuales conservan parte de la antigua maquinaria de esta industria.
El museo de Rande se mantuvo cerrado desde enero hasta este mes, según explicaron desde el gobierno local, debido a la falta de visitantes durante la temporada de invierno. n
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