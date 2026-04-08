El Servizo de Atención Temperá de Redondela atenderá toda la comarca
El nuevo recurso ofrece atención especializada a los menores de entre 0 y 6 años
Cuenta con una logopeda, una psicóloga y una fisioterapeuta pediátrica
Redondela acaba de poner en marcha el nuevo Servizo de Atención Temperá (SAT), situado en la calle Isidoro Queimaliños, en pleno centro histórico de la villa. Este recurso nace como fruto de la colaboración entre los municipios de Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes para ofrecer una atención especializada a los menores de entre 0 y 6 años residentes en la comarca.
Se trata de un servicio público y gratuito al que se accede mediante derivación por parte del pediatra de referencia, dirigido a los niños que presenten trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlos. El equipo de especialistas con el que cuenta este nuevo recurso está formado por una logopeda, una psicóloga y una fisioterapeuta pediátrica, un grupo de expertas que trabajará de forma coordinada con los departamentos de sanidad, servicios sociales y educación.
Según los datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), el área de influencia de los cuatro municipios de la comarca suma 1.647 menores en la franja de edad de 0 a 6 años, estimándose que alrededor del 10% podrá precisar este apoyo en algún momento.
El servicio, integrado en la Rede Galega de Atención Temperá y cofinanciado por la Unión Europea (Programa FSE+ Galicia 2021-2027), está gestionado por la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami). A diferencia de los modelos tradicionales, este SAT apuesta por una intervención centrada en la familia. El objetivo es que los profesionales acompañen a los padres y madres en las rutinas diarias —comidas, juegos, higiene, etc— para convertir cada momento en una oportunidad de aprendizaje y autonomía, sin añadir cargas extras a las familias.
La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, considera el nuevo servicio «imprescindible» y responde al objetivo prioritario de la Concejalía de Infancia, un departamento impulsado al inicio del mandato por la exconcejala y pediatra Pilar Martínez. «Pili traballou arreo para poñer este recurso a disposición das familias de xeito precoz e na súa contorna máis próxima e agora por fin é unha realidade», señaló Rivas, que resaltó que con este nuevo recurso para toda la comarca «optimizamos os resultados e garantimos unha inclusión plena dos menores».
La presentación del servicio contó con la presencia de los alcaldes se Soutomaior y Pazos de Borbén, Manu Lourenzo y Luciano Otero, respectivamente.
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