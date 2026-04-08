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Crean una escuela de monitores de tiempo libre en Redondela

El Club Deportivo Salitre de Cesantes presenta su proyecto de formación especializado en deportes náuticos y ocio inclusivo

El curso se impartirá del 17 de abril al 31 de mayo y está homologado por la Xunta

El curso de monitores de tiempo libre lo organiza el Club Deportivo Salitre.

El curso de monitores de tiempo libre lo organiza el Club Deportivo Salitre. / C.D.S.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El Club Deportivo Salitre de Cesantes, en Redondela, ha creado una escuela de formación de monitoras y monitores de tiempo libre especializados en deportes náuticos y ocio inclusivo. El nuevo servicio comenzará su actividad con un curso homologado por la Xunta que se impartirá del 17 de abril al 31 de mayo en formato dual (presencial y online) y se desarrollará en la playa de Cesantes y en el local de la Asociación de Vecinos de Saramagoso.

Uno de los principales valores diferenciales de esta de escuela monitores de tiempo libre es su especialización en deportes náuticos y ocio inclusivo. La trayectoria de Salitre como club de referencia en los deportes náuticos de la zona y la creciente demanda de profesionales capaces de diseñar y dinamizar actividades accesibles, seguras y adaptadas a diferentes colectivos han sido decisivos a la hora de definir los contenidos del curso.

El precio del curso será de 360 euros, con descuentos para personas en situación de desempleo, familias numerosas, miembros del Club Deportivo Salitre y para quienes se acojan a la promoción “Trae a un amigo”.

Los únicos requisitos para formalizar la matrícula serán tener al menos 18 años y poseer el título de ESO o equivalente.

La inscripción está abierta hasta el día 14 y las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo electrónico (salitreclubdeportivo@gmail.com) o del número de WhatsApp 644 047 298.

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Además, la escuela de tiempo libre informará de todas las novedades y nuevas formaciones a través de su perfil de Instagram @salitre.etl.

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