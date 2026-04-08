Crean una escuela de monitores de tiempo libre en Redondela

El Club Deportivo Salitre de Cesantes, en Redondela, ha creado una escuela de formación de monitoras y monitores de tiempo libre especializados en deportes náuticos y ocio inclusivo. El nuevo servicio comenzará su actividad con un curso homologado por la Xunta que se impartirá del 17 de abril al 31 de mayo en formato dual (presencial y online) y se desarrollará en la playa de Cesantes y en el local de la Asociación de Vecinos de Saramagoso.

Uno de los principales valores diferenciales de esta de escuela monitores de tiempo libre es su especialización en deportes náuticos y ocio inclusivo. La trayectoria de Salitre como club de referencia en los deportes náuticos de la zona y la creciente demanda de profesionales capaces de diseñar y dinamizar actividades accesibles, seguras y adaptadas a diferentes colectivos han sido decisivos a la hora de definir los contenidos del curso.

El precio del curso será de 360 euros, con descuentos para personas en situación de desempleo, familias numerosas, miembros del Club Deportivo Salitre y para quienes se acojan a la promoción “Trae a un amigo”.

Los únicos requisitos para formalizar la matrícula serán tener al menos 18 años y poseer el título de ESO o equivalente.

La inscripción está abierta hasta el día 14 y las personas interesadas pueden solicitar información a través del correo electrónico (salitreclubdeportivo@gmail.com) o del número de WhatsApp 644 047 298.

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Además, la escuela de tiempo libre informará de todas las novedades y nuevas formaciones a través de su perfil de Instagram @salitre.etl.