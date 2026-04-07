Una ostra con premio en la fiesta de Arcade

Una vecina de Arcade, Mari Carral, nunca olvidará la 38ª edición de la Festa da Ostra, una cita gastronómica que nunca se pierde. Pero la de este año le quedará grabada en la memoria por un hallazgo sorprendente: se encontró una perla en su boca mientras saboreaba el delicioso bivalvo.

Mari explica que se encontraba en la fiesta con un grupo de amigos disfrutando de las sabrosas ostras cuando, al masticar una de ellas, notó algo duro, como una piedra redonda. Al expulsarlo, para su sorpresa, comprobó que se trataba de una pequeña perla blanca de tamaño un poco mayor que un grano de arroz. «Cuando se la enseñé a mis amigos, en principio pensaron que les estaba gastando una broma, pero cuando vieron que era de verdad la sorpresa fue mayúscula», comenta.

La perla. / FdV

Pese a lo increíble que parezca, no es la primera vez que esta vecina de Arcade se encuentra una perla en una ostra. Hace varios años vivió una situación similar mientras comía en un restaurante, aunque en aquella ocasión recuerda que era más pequeña y de color grisáceo, más parecido a una piedra. Sin embargo, la que se encontró este fin de semana es nacarada y de mayor tamaño, como la que todo el mundo sueña con encontrar alguna vez al abrir una ostra. «La suerte fue que la masticase para saborearla, y por eso noté que había algo raro, porque mucha gente la traga directamente y, si yo hubiera hecho eso, igual me la tragaba sin darme cuenta», indica.

Mari desconoce si la perla puede tener algún valor económico. «Imagino que no tendrá mucho valor, pero a mí me hizo mucha ilusión, es como si me tocase el premio de la fiesta», bromea. Y es que durante los tres días de la cita gastronómica se consumieron casi 50.000 unidades de ostras, por lo que puede sentirse afortunada.

Respecto al destino de la perla encontrada, asegura que se la regaló a una de sus amigas que acudieron con ella a degustar las ostras. «Lleva 26 años viniendo a disfrutar de esta cita gastronómica desde Ribeira, así que se la merecía», comenta en referencia a su amiga Sara Cañesto, que se llevó la pequeña joya de recuerdo. «Dijo que intentaría montarla en un anillo, así que estoy encantada de que se lleve este buen recuerdo de la fiesta», apunta Mari.

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La Festa da Ostra, catalogada como de Interés Turístico de Galicia, atrajo durante todo el fin de semana a miles de personas hasta Arcade para disfrutar de este manjar que da fama a la localidad. Aunque Mari se llevó el premio gordo.