Sucesos
Detenidas un hombre y una mujer en Chapela tras agredirse durante una fuerte discusión
La chica ofreció resistencia durante la intervención policial y supuestamente intentó morder a uno de los agentes
La Policía Local de Redondela detuvo en la tarde de este lunes a un hombre y una mujer tras un episodio de violencia ocurrido en el interior de un domicilio de la parroquia de Chapela.
Según informaron fuentes policiales, los agentes fueron alertados por una fuerte discusión en una vivienda, por lo que se desplazó una patrulla. Una vez en el lugar de los hechos, los policías comprobaron que ambas personas se agredieron mutuamente, por lo que procedieron a su detención.
Durante la intervención, según indicó la Policía, la mujer mostró una actitud de resistencia, llegando supuestamente a intentar morder a uno de los agentes.
En el operativo también participó una patrulla de la Policía Nacional en apoyo a la intervención. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial correspondiente.
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