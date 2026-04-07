El BNG quiere recuperar el auge de la industria textil en Redondela

El BNG de Redondela propone un plan para reactivar la industria textil en la localidad con empleo cualificado que incluye la puesta en marcha de medidas concretas como la implantación de formación especializada en patronaje y moda, la reorientación de los Obradoiros de Emprego y el impulso a pequeñas y medianas empresas (Pymes). Esta iniciativa fue presentada por la formación nacionalista en el marco de las actividades organizadas por el Día da Muller, coincidiendo con la conmemoración del 40 aniversario de la histórica empresa Telanosa.

La edil del BNG, Jésica García, asegura que uno de los objetivos de trabajo desde un gobierno nacionalista se centrará en recuperar esa tradición de la industria textil en el municipio, por lo que se darán los pasos necesarios para poner en valor este potencial.