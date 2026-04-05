Redondela mantiene las ayudas económicas para los ‘maios’

Redondela se prepara para recibir la primavera con su emblemática Festa dos Maios, una de las citas más destacadas del calendario cultural gallego. El Concello ya ha abierto el plazo de inscripción para el concurso de figuras vegetales y las coplas, invitando a todos los vecinos, asociaciones y colectivos a ser partícipes de esta explosión de arte natural y retranca que tendrá su día grande el próximo 1 de mayo. Tras el éxito de las ediciones anteriores, el gobierno local reafirma su apoyo a esta tradición manteniendo la cuantía de las ayudas directas por participación. Así, cada grupo que presente un maio al concurso recibirá 200 euros para sufragar los gastos.