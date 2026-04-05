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Redondela mantiene las ayudas económicas para los ‘maios’

Cada grupo que presente una figura vegetal al concurso recibirá 200 euros para sufragar los gastos

La Festa dos Maios de Redondela, en una pasada edición.

La Festa dos Maios de Redondela, en una pasada edición. / ALBA VILLAR

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Redondela se prepara para recibir la primavera con su emblemática Festa dos Maios, una de las citas más destacadas del calendario cultural gallego. El Concello ya ha abierto el plazo de inscripción para el concurso de figuras vegetales y las coplas, invitando a todos los vecinos, asociaciones y colectivos a ser partícipes de esta explosión de arte natural y retranca que tendrá su día grande el próximo 1 de mayo. Tras el éxito de las ediciones anteriores, el gobierno local reafirma su apoyo a esta tradición manteniendo la cuantía de las ayudas directas por participación. Así, cada grupo que presente un maio al concurso recibirá 200 euros para sufragar los gastos.

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