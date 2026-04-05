Arcade celebra su gran fiesta: ostras y tres botellas de vino por 25 euros

La popular Festa da Ostra de Arcade celebró este domingo su día grande con miles de personas atraídas por el exquisito bivalvo que da fama a la localidad y animadas por el buen tiempo. La 38ª edición de esta fiesta, catalogada como de Interés Turístico de Galicia, volvió a reunir gastronomía y cultura en el puerto de la parroquia de Soutomaior.

La fiesta arrancó por la mañana con un pasacalles de la Banda Artística de Arcade y la Banda Cultural de Arcade antes de la apertura de las casetas de degustación, a partir de las 11.00 horas con el sol como principal protagonista en el cielo.

Miles de personas disfrutan en Arcade de sus ostras / Pedro Mina

Uno de los momentos destacados fue a las 13.00 horas con la lectura del pregón a cargo de María Codesido, una joven de la localidad con displasia esquelética que ganó una beca para estudiar en Noruega. A ella accedió para cursar el bachillerato internacional después de acabar la ESO con matrícula de honor.

Uno de los atractivos de esta cita gastronómica está en los precios asequibles, ya que la docena de ostras al natural se despacha a 12 euros y la botella de los tres vinos albariños de Soutomaior a 13 euros.

Tapa especial con gamba

Además también se podrá adquirir distintas especialidades con base de ostras con la experiencia «Os Trés», donde este año los protagonistas serán un crujiente de gamba con tartar de ostra, ostra en escabeche tradicional y ostra marinada en teruyaki sobre crema de aguacate y caviar de arenque. El precio también es de 12 euros.

Por la tarde, a las 18.00 horas, actuará el grupo Louoband.