Arcade espera a miles de personas para el día grande de la Festa da Ostra

La popular Festa da Ostra de Arcade celebra hoy su día grande con una jornada en la que se espera la afluencia de miles de personas atraídas por el exquisito bivalvo que da fama a la localidad y animadas por el buen tiempo.

La fiesta arranca por la mañana con un pasacalles de la Banda Artística de Arcade y la Banda Cultural de Arcade antes de la apertura de las casetas de degustación, a partir de las 11.00 horas. Uno de los momentos destacados será a las 13.00 horas con la lectura del pregón a cargo de María Codesido, una joven de la localidad con displasia esquelética que ganó una beca para estudiar en Noruega el bachillerato internacional después de acabar la ESO con matrícula de honor.

Preparación de las ostras para la degustación. / C.S.

Uno de los atractivos de esta cita gastronómica está en los precios asequibles, ya que la docena de ostras al natural se despachará a 12 euros y la botella de los tres vinos albariños de Soutomaior a 13 euros. Además también se podrá adquirir distintas especialidades con base de ostras con la experiencia «Os Trés», donde este año los protagonistas serán un crujiente de gamba con tartar de ostra, ostra en escabeche tradicional y ostra marinada en teruyaki sobre crema de aguacate y caviar de arenque. El precio también es de 12 euros.

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Por la tarde, a las 18.00 horas, actuará el grupo Louoband.