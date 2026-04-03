Gastronomía
Arcade abre tres jornadas de fiesta dedicadas a la ostra
Arranca este viernes al mediodía con la degustación y por la noche las orquestas Olympus y Finisterre
Arcade ya tiene todo preparado para un fin de semana gastronómico alrededor del molusco que da fama a la localidad. La 38ª edición de la Festa da Ostra arranca hoy viernes en la zona portuaria, a las 12.00 horas, con la apertura de las casetas de degustación, ya que en esta ocasión el evento amplía su programación a tres días al coincidir con la Semana Santa.
Esta cita culinaria, una de las más importantes del sur de la provincia y declarada de Interese Turístico Galego desde 2012, confía en batir récords esta edición con más de 35.000 visitantes entre las tres jornadas, en las que se despacharán más de 50.000 unidades del apreciado bivalvo.
La jornada ofrece esta noche, desde las 22.00 horas, una verbena con las actuaciones de las orquestas Olympus y Finisterre, una animación musical que continúa mañana sábado, a la misma hora, con Los Satélites y La Misión.
El domingo 5, el día grande de la fiesta, la fiesta contará por la mañana con las actuaciones de la Banda Artística de Arcade y la Banda Cultural de Arcade, y la lectura del pregón correrá a cargo de María Codesido, una joven de Arcade con displasia esquelética que ganó una beca para estudiar en Noruega el bachillerato internacional después de acabar la ESO con matrícula de honor.
Un año más se mantendrán los precios asequibles, a 12 euros la docena de ostras y 13 euros la botella de los tres vinos albariños de Soutomaior. Además se ofrecerán distintas especialidades gastronómicas en la experiencia «Os Trés», también a 12 euros.
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