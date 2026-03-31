La falta de tres médicos en Redondela retrasa las citas hasta 30 días

La Asamblea pola Sanidade Pública de Redondela convoca una reunión hoy martes, a las 20.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira de Redondela. El objetivo de este encuentro es informar a los vecinos sobre la grave situación del centro de salud de Redondela, especialmente por la falta de profesionales, que afecta de manera más preocupante al turno de la tarde. Actualmente faltan tres facultativos, lo que provoca demoras en las citas que superan más de 30 días, derivando pacientes al PAC y colapsando el servicio de urgencias .

Ante esta situación, desde la Plataforma Redondelá hacen un llamamiento para apoyar esta lucha social.