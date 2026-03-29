Amaedo Abal y Sabela Castelo se imponen en la categoría absoluta de la carrera 7K de Soutomaior

Soutomaior respiró esta mañana un gran ambiente deportivo con la celebración de la primera edición de la 7K y la carrera infantil de la Festa da Ostra, pruebas que reunieron a unos 800 corredores en la zona portuaria de Arcade.

La 7K, con un recorrido de 7 kilómetros desde el castillo de Soutomaior hasta el puerto, completó toda la inscripción con 300 participantes. Una cita que contó con las categorías femeninas y masculinas de Master A (39-49 anos) Master B (50-60 anos) Master C (>61 años), Sénior, Sub 20, Sub18, Sub 16.

Amaedo Abel (con un tiempo de 19:06 minutos), Hugo García (19:30 minutos), Mario Rodríguez (19:41), Sabela Castelo (23:25), Noemí Álvarez (24:35) y Olalla Saborido (26:05) fueron los ganadoras de la categoría absoluta, mientras que Pablo Ulla, Daniel Álvarez, Eduardo Conde, Lucía Cayetano, María Ulla y Charo Fervenza los vencedores en la categoría de corredores locales.

El podio con los ganadores en la categoría absoluta masculina y femenina. / FdV

Todos los participantes recibieron como regalo una camiseta técnica conmemorativa y una mochila. La carrera 7K estuvo organizada por el Concello de Soutomaior, con la colaboración de la Diputación de Pontevedra, la Consellería do Mar, Abanca y CaixaBank.

Carreira infantil da Ostra

La carrera infantil de la Festa da Ostra cogió el relevo de la 7K con más de 500 niños en una prueba no competitiva en la que solo importaba disfrutar. Todos los participantes recibieron una mochila con una botella, una medalla y una merienda saludable.

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Además, fue la tercera edición en la que se realiza una carrera inclusiva, que responde a la oportunidad de participación conjunta de personas con y sin discapacidad, adaptándose a las posibilidades de cada uno. La prueba deportiva también fue solidaria, ya que se proporcionó visibilidad y la posibilidad de colaborar con la Asociación de Nenas, Nenos e Xente Nova con Diabetes de Galicia (Anedia) y la Asociación Libélulas BCS Pontevedra.