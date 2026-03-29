Adif se compromete a una reforma integral de la avenida da Estación en Redondela

El Concello de Redondela y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) han cerrado un acuerdo definitivo para la remodelación integral de la avenida da Estación ante el mal estado que presenta. A través de un convenio de concesión administrativa, el ente ferroviario asumirá el coste total de las obras de pavimentación y adecuación estructural antes de que el vial pase a ser de titularidad municipal.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, destacó la importancia histórica de este convenio: «Damos resposta a unha demanda da veciñanza que levaba máis de 20 anos agardando. A estrada atópase nun estado moi deficiente e era unha prioridade absoluta que Adif asumise a súa reparación antes de entregala ao Concello en perfectas condicións».

Antonio Cabaleiro, Digna Rivas y Abel Losada, en la avenida da Estación. / FdV

Las obras, que serán ejecutadas por la empresa Tragsa, cuentan con un presupuesto de 582.268 euros y un plazo de ejecución de tres meses. El proyecto actúa sobre una superficie de 5.962 m². El acuerdo estipula que el Concello asumirá la gestión del vial mediante una concesión por 75 años. La entrega oficial no se realizará hasta que las obras estén rematadas.

Rivas indica que este compromiso de Adif con la avenida da Estación no es una actuación aislada, sino que se suma a una estrategia de modernización integral en Redondela con inversiones que superan los 55 millones de euros. Entre las principales intervenciones destacan la modernización de 7,8 kilómetros en el tramo Redondela-Bifurcación de Arcade para mejorar la fiabilidad de la vía. Esta renovación supera los 22,6 millones. También se renova la conexión con Vigo-Guixar para reforzar el tráfico de viajeros y mercancías con una inversión de 32,7 millones.

Adif también está mejorando los servicios y la accesibilidad en la estación de A Portela de Redondela. Actualmente se están realizando las obras con una inversión de 3,3 millones de euros que incluye un nuevo andén central, un paso inferior, ascensor y la renovación de la plaza y mejoras totales de accesibilidad. La alcaldesa destaca también la creación del nuevo apeadero de Chapela con un andén de 220 metros. De esta forma «recuperamos o transporte ferroviario na parroquia e melloramos a mobilidade da veciñanza tato nas conexións de Chapela con Redondela e Pontevedra como coa cidade de Vigo».

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«Estamos ante o maior esforzo inversor ferroviario da historia de Redondela», concluyó Rivas, destacando que estas obras no solo mejoran la seguridad y la capacidad del servicio, sino que garantizan «unha integración moito máis amable e moderna do tren no noso municipio».