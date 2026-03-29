La 7K de Soutomaior reúne a 300 deportistas

La carrera 7K de Soutomaior, que se celebra hoy domingo a las 11.00 horas, ha logrado completar las 300 plazas previstas en todas las categorías femeninas y masculinas: Master A (39-49 anos) Master B (50-60 anos) Master C ( >61 años), Sénior, Sub 20, Sub18, Sub 16. La prueba ofrece un recorrido de 7 kilómetros desde el castillo de Soutomaior hasta el puerto de Arcade y entregará premios en la categoría absoluta, además de los tres primeros clasificados por cada categoría y los tres primeros corredores locales.

Al rematar la competición comenzará la Carreira Infantil da Ostra en el recinto portuario con 500 niños inscritos. Se trata de una prueba no competitiva en la que todos los participantes recibirán el mismo regalo en reconocimiento a su esfuerzo.