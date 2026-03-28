Vilar de Infesta acoge un festival de rock

El Centro Cultural Vilar de Infesta celebra hoy, desde las 20.30 horas, la segunda edición del Miliarium Rock Vilar Festum con las actuaciones de Xalundes, Chocolate Sexy y el Dj Choppy. La entrada es gratuita y contará con servicio de bar y se servirán choripanes. El evento cuenta con la colaboración de la ONG Da Man.