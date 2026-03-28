Redondela inicia las obras de su primer ascensor urbano

El Concello de Redondela inició ya las obras de remodelación integral de la praza de Ponte da Lima, también conocida como praza da Petanca, situada junto al Concello. Con un presupuesto de 870.000 euros, el proyecto convertirá este espacio de 2.300 metros cuadrados en una lugar de referencia, integrando el futuro vivero de empresas de la Zona Franca y el primer ascensor urbano de la villa, que conectará la calle Ernestina Otero con la Subida á Estación, salvando el fuerte desnivel que dificulta el acceso peatonal.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que esta actuación va a «revitalizar e renovar un gran espazo para uso da cidadanía que agora se utiliza só como zona de paso». El diseño apuesta por la humanización y la naturalización, conservando elementos destacados como el árbol existente y la pérgola con la parra, que se combinarán con nuevos pavimentos y zonas verdes. En la parte posterior de la parcela, aprovechando la pendiente, se construirá un auditorio al aire libre con bancos de hormigón y madera para 200 personas.