El reciclaje es un arte en Redondela

La basura puede transformarse en arte. Al menos eso es lo que demuestran en Redondela los artistas que participan en el certamen Artelixo que, desde ayer, transforman el centro de la villa de los viaductos en una exposición al aire libre con sus originales propuestas realizadas a partir de material reciclado.

Esta popular cita artística, que en esta ocasión lleva el lema «Ata aquí chegaba o mar!», invita a los participantes a reflexionar sobre el impacto de la actividad humana en la ría de Vigo. Precisamente ese es uno de los objetivos de esta iniciativa cultural, concienciar a los espectadores sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente y, al mismo tiempo, hacerles reflexionar sobre la gestión de residuos, los modelos de vida, el reciclaje, el consumo y, en general, sobre el futuro del planeta.

Artelixo se inauguró este viernes con un acto en el multiusos de A Xunqueira con Onda Torrella y el grupo invitado Manifiesta -T, además de la apertura de la exposición de Xosé Cabaleiro y la muestra fotográfica «Ellas deciden: mulleres do mar de El Salvador e Galicia tecendo redes».

Pero lo más llamativo está en las calles, plazas y escaparates del comercio local, donde se exponen hasta el próximo 11 de abril las 56 obras presentadas a esta edición, todas con temática marina y muchas de ellas elaboradas con los residuos recuperados de las playas de Cesantes y Arealonga tras una jornada de limpieza.

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El ecofestival también contempla distintas actividades paralelas a lo largo de las siguientes jornadas, como «Poesía para peóns», el próximo 9 de abril; un mercadillo solidario el día 11, la elaboración de un mural colaborativo en la Feira do Gando o el festival Sonalixo.