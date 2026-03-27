PSOE y PP se unen para dejar sin dedicación a una concejala de Pazos de Borbén

El Concello de Pazos de Borbén vivió ayer en el pleno un nuevo episodio de bloqueo político protagonizado por la pinza entre PSOE y PP, que unieron sus votos para impedir una reorganización «lóxica e necesaria do goberno municipal», según señaló el alcalde, Luciano Otero (AV), que gobierna en minoría.

La propuesta llevada a pleno por el ejecutivo local consistía en reorganizar las concejalías, trasladando parte de las competencias que venía ejerciendo Iván Martínez a la edil Victoria Couñago, quien asumiría también la dedicación parcial ya existente, con su correspondiente salario. Una medida que no suponía ningún incremento de gasto, sino que daba continuidad a una estructura ya aprobada, adaptándola a las necesidades actuales del gobierno.

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El objetivo, según Otero, era «garantir un mellor funcionamento do Concello e ofrecer un servizo máis eficaz aos veciños» debido a que, por circunstancias personales, Victoria le puede dedicar más tiempo a la gestión municipal. Sin embargo, PSOE y PP decidieron presentar y aprobar una enmienda para eliminar esa dedicación, dejando a la concejala sin la posibilidad de percibir el salario correspondiente al trabajo y a las responsabilidades que va a asumir. Una decisión calificada por Otero como «inxusta e incomprensible dende o interese público», que atribuye a «unha clara estratexia de desgaste político».