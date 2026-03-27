Política
El pleno de Redondela reprueba a Digna Rivas por sus «recortes en igualdad»
La moción del PP, que contó con el apoyo del BNG, denuncia la «falta total» de políticas de defensa de las mujeres en el municipio y reclama que se cubran los puestos vacíos del CIM
A.P.
El pleno de la corporación municipal de Redondela reprobó, con los votos del PP y del BNG, a la alcaldesa, Digna Rivas, por sus «recortes en igualdad» y por la «falta total» de políticas de defensa de las mujeres en el municipio. La iniciativa, presentada por los populares, salió adelante al gobernar en minoría la regidora socialista.
La moción también instaba al gobierno bipartito (PSOE-AER) a la elaboración inmediata de un plan municipal de igualdad, así como a la constitución de la mesa local contra la violencia de género, la recuperación del Consello da Muller y la cobertura de los puestos vacíos del Centro de Información a la Mujer (CIM), entre otras cuestiones.
La concejala del PP Sandra Bastos justificó la iniciativa después de que en los casi siete años de dirección socialista «tenemos que lamentar que en Redondela no solo no se avanzó en materia de igualdad por la responsabilidad exclusiva de Digna Rivas, sino que tristemente se retrocedió por una acción política caracterizada por la importante pérdida de recursos y servicios en estas áreas».
Según indicó, el Concello está experimentando un «retroceso constante» en políticas de igualdad y un «desprecio sistemático» a las mujeres por parte de la administración local, achacándolo a la «responsabilidad directa y única» de la alcaldesa. «Hay una total ausencia de compromiso con la igualdad real por parte de Rivas y, frente a eso, desde el PP creemos que ya no cabe el silencio ni la condescendencia», señaló Bastos.
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