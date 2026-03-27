Fornelos restringe el agua a los vecinos de A Laxe pese a la alta pluviosidad

Los vecinos de la parroquia de A Laxe, en Fornelos de Montes, no salen del asombro ante el bando que acaba de publicar el Concello en el que, a solo unos días de cerrar uno de los inviernos más lluviosos de los últimos años, les obligan a restringir el consumo de agua en sus viviendas. La medida es aún más llamativa al tratarse de uno de los municipios gallegos con la pluviosidad más alta, con una media anual muy elevada que ronda los 2.800-3.000 mm, y que además alberga el embalse de Eiras, del que se abastece de agua la ciudad de Vigo, además de otros municipios de su área metropolitana.

«Nadie entiende que con este invierno que acabamos de pasar, de los más lluviosos que se recuerdan en la zona, estemos ya a estas alturas de año con restricciones de agua. Si en marzo estamos así no sé lo que puede pasar en verano, no tiene ningún sentido», lamenta la secretaria de la asociación de vecinos O Cruceiro de A Laxe, Carmen Couto.

El bando municipal advierte de la «escasez de agua» en la parroquia de A Laxe por lo que limita a 400 litros diarios el consumo máximo permitido por cada hogar, una cantidad no acumulable en caso de no consumirla en alguna de las jornadas. Además solo se permitela utilización del agua de la traída municipal para uso doméstico y «se prohíbe terminantemente» el riego —es una zona rural en la que la mayor parte de las casas tienen un pequeño huerto— o el llenado de piscinas. Por último, informa del corte del suministro «en la forma y los plazos establecidos en los estatutos del servicio».

Comentarios en las redes

La publicación del bando a través de la página oficial de Facebook del Concello ha generado numerosos comentarios de usuarios que expresan su sorpresa por esta medida cuando hace menos de un mes no paraba de llover y el embalse de Eiras tuvo que abrir sus compuertas varias jornadas al alcanzar el máximo de su capacidad.

Lo más curioso es que las restricciones solo afectan a A Laxe, cuando el municipio tiene otras seis parroquias en las que no hay problemas de abastecimiento. «No lo entendemos, esto no pasa en ninguna otra parroquia ni en nungún otro municipio, y menos cuando los manantiales ahora están llenos del invierno», indica la portavoz del colectivo vecinal.

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Los grupos municipales del PP y BNG intentaron llevar una moción al pleno sobre este asunto, pero el PSOE, que gobierna con mayoría, impidió su debate al votar en contra de la urgencia.