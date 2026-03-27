El Festival Internacional de Títeres de Redondela presenta a su nuevo personaje protagonista

El XXVII Festival Internacional de Títeres de Redondela (Memorial Juanjo Amoedo), que se celebrarará del 11 al 17 de mayo, presentó ayer el nuevo personaje creado por el artista local Pablo «O Pastor» para la edición de este año. Se trata de un simpático mono que protagonizará la imagen de la cartelería y el merchandising de esta cita cultural, una de las más importantes del país, que cada año atrae a miles de personas a la villa para disfrutar del mejor teatro de marionetas del panorama internacional.

La asociación Xente Titiriteira, organizadora del festival, confirmó ayer los primeros artistas que pasarán por Redondela en esta edición: Teatro dei Piedi (Italia), con su impactante obra de títeres corporales de la artista Verónica González; Jordi Bertran (Cataluña), uno de los maestros con propuestas de fama internacional; y los locales Tanxarina Títeres, que presentará una obra sobre la IA.

El nuevo personaje del Festival de Títeres de Redondela. / FIT

Desde la organización también invitan a los comerciantes y vecinos a decorar sus escaparates y balcones con escenas relacionadas con los títeres o con muñecos realizados en las casas. «Calquera xesto de complicidade será benvido, axudando a dignificar o oficio do titiriteiro e tamén ambientando a vila de maneira creativa nas datas do Festival», señala el director del certamen, Luis Crespo.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, junto con la concejala de Cultura, Rita Pérez, renovaron el compromiso del Concello con este festival consolidado como una de las propuestas culturales más destacadas de la localidad tanto por la cantidad de público que congrega como por la calidad de los artistas que conforman el cartel cada año.

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Crespo agradeció el respaldo del gobierno local por firmar el convenio coincidiendo con la celebración del Día Internacional do Teatro, y también extendió el agradecimiento a toda la corporación municipal por el apoyo unánime al festival, ya que el convenio fue aprobado en pleno por mayoría absoluta.