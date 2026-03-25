Redondela reclama a la Xunta la mejora de la PO-250 en la parroquia de Reboreda

El Concello de Redondela exige a la Xunta una intervención en la carretera autonómica PO-250, que une el municipio con Pazos de Borbén. La administración local lleva años reclamando mejoras de seguridad vial ante el progresivo deterioro de una vía fundamental para la comunicación de la parroquia de Reboreda.

El estado de las aceras es uno de los puntos más críticos, con varios tramos con baldosas rotas, desplazadas o con desniveles. Esta situación ya ha provocado la caída de algún vecino, una situación grave para las personas con movilidad reducida. La alcaldesa, Digna Rivas, advierte además de varias curvas peligrosas «que supoñen un risco tanto para o tráfico rodado como para os peóns».

Una de las mayores preocupaciones se centra en intersección de la PO-250 con la calle Xoán Manuel Pereira. Tanto desde el Concello como los residentes de la zona urgen a la Xunta a adoptar medidas para reducir la velocidad del tráfico en este tramo, además de mejoras en las aceras y un paso de peatones con resalte en el acceso desde la calle San Xoán de Arcal.

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Las demandas en este tramo se remontan a hace años. En 2023 el Concello remitió un informe de la Policía Local a la Diputación, administración de la que depende la calle San Xoán de Arcal, y reclamó actuaciones en este vial para mejorar la movilidad de tráfico y de los peatones. Desde el Concello aseguran que aún no recibió ninguna respuesta por parte del organismo provincial.