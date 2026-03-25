Los escolares de Redondela conocen el marisqueo

En una villa de larga tradición marinera como Redondela, es importante dar a conocer este oficio a los más pequeños. Con este objetivo se inició este mes «Mariscando conCiencias para o Futuro», un proyecto que pretende divulgar la pesca costera artesanal de la mano de sus profesionales.

Los alumnos de los colegios Laredo y Reboreda, así como los usuarios de la Asociación Lenda Saúde Mental, han conocido en los últimos días las curiosidades de este trabajo de la mano de las mariscadoras de a pie y los pescadores de bajura. El carácter artesanal, la vinculación con el medio ambiente, las herramientas y técnicas utilizadas y la organización del sector fueron algunas de las cuestiones que les enseñaron, pero también tuvieron la oportunidad de bajar a la playa de Cesantes y de Arealonga para experimentar la búsqueda de las distintas especies de bivalvos, constatando la dificultad de encontrar producto debido al alta mortandad. La colaboración del Future Oceans Lab, de la Universidade de Vigo, ayudó a ofrecer una explicación a los impactos ambientales que está sufriendo la ensenada de San Simón, una actividad que finalizó devolviendo al mar las almejas encontradas.

Los alumnos del colegio de Reboreda durante la actividad. / FdV

Otra de las labores en las que participaron los escolares y los usuarios de Lenda fue una limpieza de la playa, en la que se encontraron colillas, plásticos, restos de aparejos de pesca y residuos textiles y cerámicas. La basura fue clasificada y parte de estos restos serán reutilizados, dándoles una segunda vida para la elaboración de piezas artísticas que se postrarán en el certamen Artelixo, que se desarrollará desde el próximo día 28 hasta el 11 de abril.

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El proyecto «Mariscando conCiencias» está impulsado por Amarturmar, Artelixo, Future Oceans Lab (UVigo), Cidadania S. Coop. Galega y Concello de Redondela, con financiación de la Fundación Daniel y Nina Carassouna.