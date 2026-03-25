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El BNG acusa al gobierno local de favorecer a Arcelor Mittal en Chapela

Los nacionalistas critican que den la espalda a los colectivos de la parroquia que llevan años reclamando el traslado de esta factoría a una zona industrial

La nave de la empresa Arcelor Mittal de Chapela.

La nave de la empresa Arcelor Mittal de Chapela. / ANTONIO PINACHO

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

El BNG de Redondela asegura que el gobierno local busca una solución favorable para la regularización de la empresa Arcelor Mittal en Chapela, dando la espalda a las demandas de los colectivos de la parroquia que llevan años reclamando el traslado de esta factoría a una zona industrial fuera del núcleo urbano.

El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, subraya que esta nave de más de 6.000 m2, por su actividad, «implica un movemento diario duns cen camións de alto tonelaxe», por lo que «vai claramente en contra das aspiracións da parroquia para mellorar as calidade de vida dos veciños». La ubicación de la empresa, en una zona de alta densidad de vivendas «deixa as claras a necesidade dunha reubicación», indica González.

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Por último critica que el gobierno local no contemple este asunto en el próximo consello parroquial como se acordó aportando toda la información sobre este tema.

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