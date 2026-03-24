Diego Moreira deja el gobierno de Soutomaior para ejercer como secretario municipal

El concejal del BNG de Soutomaior Diego Moreira, que dirigía las áreas de Réxime Interior, Facenda, Persoal, TIC, Policía Local e Voluntariado en el actual gobierno bipartito (BNG-PSOE) presentó este lunes su renuncia al cargo para ejercer su actividad profesional como secretario municipal. Su sustituto en el gobierno local será Gonzalo Outeiro.

El nombramiento como interino de Moreira se hará efectivo en los próximos días y por esta razón tuvo que dar el paso de renunciar a su puesto como concejal, para poder desarrollar su nuevo cometido municipal para el lleva estudiando desde hace varios años.

Paso difícil

Diego Moreira, de 30 años, señala que “a vida son etapas, e a min tócame poñerlle punto e final a esta como concelleiro e membro do goberno, un paso difícil pero seguro de que é o correcto. Foron tres anos no que tiven o privilexio de poder representar e traballar pola veciñanza, a que lle agradezo enormemente ter confiado en min e as mostras de cariño recibidas estes días, agradecer tamén o apoio e traballo do funcionariado e do resto dos compañeiros de goberno estes anos, agora toca asumir unhas responsabilidades diferentes, dende onde seguirei con orgullo vendo como Soutomaior avanza da man do BNG”.

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Desde la corporación, el alcalde, Manu Lourenzo, agradeció el trabajo de Moreira “non so como concelleiro e piar fundamental deste coberno senon por toda unha vida adicada ao compromiso militante no BNG. Entendemos que coa súa idade e a súa formación é obrigado dar este paso na súa vida profesional para estabilizar a súa carreira profesional, pero tamén sabemos que a vida e o compromiso de Diego están aquí con nós e seguirá formando parte tanto do traballo político como no día a día das estruturas do BNG. Hai persoas que teñen un valor non soamente político senon tamén humano que as converten en referentes e Diego é unha desas persoas. Pero estamos seguras e seguros que o seu posto queda en boas mans e que Gonzalo será esa persoa que encha ese espazo coa mesma ilusión, formación e compromiso”.