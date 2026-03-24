Una década a la espera de la reforma de la avenida de Redondela

La larga espera de los vecinos de la parroquia de Chapela por la reforma integral de la avenida de Redondela, una actuación comprometida desde hace años por el Gobierno central, ha agotado la paciencia de la alcaldesa redondelana, Digna Rivas.

La dirigente municipal ha solicitado formalmente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información detallada sobre el estado actual de este proyecto de humanización de este vial de titularidad estatal, ya que coincide con el trazado con la carretera N-552 a su paso por la zona urbana de Chapela. La regidora señala que «malia os compromisos adquiridos polo Goberno central, o Concello non conta con información oficial sobre o avance duns traballos que consideramos fundamentais para a seguridade viaria do municipio», subraya.

Esta actuación había sido comprometida en el año 2015 por el entonces Ministerio de Momento, cuando estaba al frente Ana Pastor, y dos años después el ministerio emitiría una orden de estudio para la mejora de la seguridad vial en este vial desde el Alto de Encarnación hasta el límite con Vigo.

Los antecedentes del proyecto se remontan a 2021, en una reunión telemática entre la alcaldesa y el entonces secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez Torrón. En ese encuentro se confirmó el inicio de la redacción del proyecto de reordenación de accesos y adecuación de las márgenes del vial. En octubre de ese año el ministerio ratificó que la actuación contaría con una inversión de un millón de euros. El proyecto previsto contempla el acondicionamiento de las distintas intersecciones a lo largo del tramo, el tratamiento de las márgenes para completar y mejorar la red de aceras y, de forma prioritaria, la reparación de la pasarela peatonal situada frente al instituto, un punto clave para la movilidad escolar.

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«A día de hoxe, o Concello non ten ningunha información de como se atopa o proxecto», explica Rivas. Ante esta situación, el Concello solicita una respuesta inmediata por escrito o la convocatoria de una nueva reunión con los responsables actuales de infraestructuras para desbloquear esta actuación de titularidad estatal.