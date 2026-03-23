Adiós a Félix Cal, tercera generación de una saga de fotógrafos de Redondela

La muerte de Félix Cal Cortizas a los 69 años ha causado este lunes un hondo pesar en la localidad de Redondela, donde forma parte una saga familiar de fotógrafos de tres generaciones. Fundador de la sociedad cooperativa Cal 3 Fotografía junto a su hermano Mundo hace casi medio siglo, durante décadas su presencia era habitual en los acontecimientos culturales y sociales de la villa redondelana que puso bajo su objetivo.

Fruto de este trabajo presentó hace cuatro años el libro «A ollada dos Cal. 100 años de fotografía en Redondela», editado a través del micromecenazgo, en el que reunía una parte del patrimonio de esta familia dedicada a la imagen, que inició su abuelo Saturno Cal a principios del siglo XX y que continuó su tío Avelino a mediados del siglo pasado. Félix, junto a su hermano Mundo, conforman la tercera generación, que tendrá continuidad en la hija de Félix, Helena, que ha heredado la vocación de su padre.

Félix Cal, en una imagen reciente. / Cal 3

Félix Cal fue presidente de la Comunidade de Montes de Ventosela, parroquia en la que residía, y también presidió el Colectivo Republicano de Redondela. Siempre comprometido con las injusticias, su féretro luce con una kufiya palestina, junto a la bandera republicana. Su familia ha pedido, como él quiso, que en vez de llevarle coronas o ramos de flores destinen su importe a cualquier ONG que luche por la paz y en contra de la guerra.

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La incineración tendrá lugar en la intimidad este martes, día 24, a las 17.00 horas, en el tanatorio Tanamañó de Redondela.