Redondela logra la financiación necesaria para construir siete miradores a la ría en Chapela

La reurbanización del Camiño de Cidadelle de Chapela incluirá la renovación del firme y la mejora de la seguridad vial, pero también se crearán siete miradores con áreas de descanso en lugares con privilegiadas vistas a la ría. Este aspecto es uno de los más importantes de la actuación, como subraya la alcaldesa, Digna Rivas, que explica que el proyecto no se limita solo una nueva pavimentación, «senón que será unha reforma integral da vía cun novo deseño que favorecerá o tránsito de peóns, porá en valor as vistas panorámicas da zona e creará espazos de encontro para a cidadanía».

El proyecto presentado por el Concello al Plan Extra de la Diputación está valorado en 1.088.065 euros. La actuación ya logró los fondos provinciales, que cubrirán el 70% del coste de las obras (761.645 euros), mientras que el Concello financiará el 30% restante (326.419 euros).

Esta zona residencial de la zona alta de la parroquia de Chapela presenta actualmente una estructura urbana deteriorada. Así, el proyecto es una inversión estratégica «que suporá unha clara mellora na calidade de vida da veciñanza coa mellora das comunicacións no barrio, unha vía máis moderna e segura para os peóns e novos espazos públicos», cumpliendo así el gobierno local con una demanda histórica de los vecinos de la zona, que llevan dos décadas reclamando un vial en condiciones.

Lugares de encuentro

Tras completar la primera fase de la Subida a Cidadelle hace algo más de un año, ahora llega la segunda fase. El proyecto incluye siete miradores planteados como zona de descanso en una zona con una gran pendiente. Estos espacios pondrán en valor las vistas panorámicas sobre la ría, además de crear lugares de encuentro para la ciudadanía con un nuevo mobiliario urbano, bancos, arbolado y pérgolas. Se situarán en lugares estratégicos a lo largo del vial «para que los peatones puedan parase y descansar», indica Rivas.

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El primero de los miradores se ubicará en el cruce con la Senda da Auga, coincidiendo con el Camino de Santiago, donde se dará prioridad a los peatones. El segundo estará unos 80 metros más arriba, en la zona más horizontal del Camiño de Cidadelle. El tercero, junto a la fuente en un cruce de caminos a escasa distancia. El cuarto, en la curva de enlace con el Camiño do Avispeiro. El quinto mirador será uno de los puntos más singulares, junto al centro cultural. El sexto estará en el entronque de los caminos Cuco y A Quinta y, por último, en la cota más alta, junto al Camiño da Bruxa, se ubicará el séptimo.