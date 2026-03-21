Redondela estrena su Festival de Poesía María Balteira

La librería Rosalía e Compañía acoge hoy sábado, a partir de las 11.00 horas, la primera edición del Festival de Poesía María Balteira, una propuesta independiente que nace con el objetivo de acercar el género lírico a toda la ciudadanía.

Tamara Andrés, Samuel Merino «Pompa e Boato» y Moncho Iglesias Míguez, junto a Luparias, serán los invitados que participarán en las actividades programadas en este festival que lleva el nombre de la más conocida de las soldaderas de la Edad Media en el ámbito galaico-portugués, a modo de homenaje a una mujer que rompió con los tópicos de la época y que protagonizó varias cantigas de escarnio.