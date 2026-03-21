Cultura
Redondela estrena su Festival de Poesía María Balteira
La librería Rosalía e Compañía acoge hoy sábado, a partir de las 11.00 horas, la primera edición del Festival de Poesía María Balteira, una propuesta independiente que nace con el objetivo de acercar el género lírico a toda la ciudadanía.
Tamara Andrés, Samuel Merino «Pompa e Boato» y Moncho Iglesias Míguez, junto a Luparias, serán los invitados que participarán en las actividades programadas en este festival que lleva el nombre de la más conocida de las soldaderas de la Edad Media en el ámbito galaico-portugués, a modo de homenaje a una mujer que rompió con los tópicos de la época y que protagonizó varias cantigas de escarnio.
- El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
- Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
- La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
- El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
- El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores