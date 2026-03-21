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Un hombre resulta herido al precipitarse por una fuerte pendiente en Redondela

La Policía Local participó en el rescate del accidentado, en la parroquia de O Viso

El herido fue trasladado en una UVI móvil a un hospital de Vigo

El operativo de rescate de la persona que se precipitó por una ladera en O Viso.

El operativo de rescate de la persona que se precipitó por una ladera en O Viso. / Policía Local Redondela

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

Agentes de la Policía Local de Redondela colaboraron en el rescate y evacuación de una persona que se precipitó por una ladera con una fuerte pendiente en la parroquia de O Viso.

Según informó la Policía Local, el accidente se produjo ayer viernes al mediodía. Al llegar al lugar del suceso el hombre se encontraba inconsciente aunque se consiguió que recuperase la consciencia tras recibir atención médica.

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El herido, posteriormente, fue trasladado por una UVI móvil del servicio de Emerxencias 061 hasta un hospital en Vigo.

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