Un hombre resulta herido al precipitarse por una fuerte pendiente en Redondela

Agentes de la Policía Local de Redondela colaboraron en el rescate y evacuación de una persona que se precipitó por una ladera con una fuerte pendiente en la parroquia de O Viso.

Según informó la Policía Local, el accidente se produjo ayer viernes al mediodía. Al llegar al lugar del suceso el hombre se encontraba inconsciente aunque se consiguió que recuperase la consciencia tras recibir atención médica.

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El herido, posteriormente, fue trasladado por una UVI móvil del servicio de Emerxencias 061 hasta un hospital en Vigo.