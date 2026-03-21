Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Medidas AnticrisisLyon-CeltaPisos «Louvre» viguésEnfermedad ultrarrara IanAtención Primaria GaliciaOrden derribo TalasoOkupas MoañaFernando Franco
instagramlinkedin

Medio Ambiente

La finca del Carballo das Cen Pólas recupera la vida

La parroquia de Reboreda pone en valor la relevancia cultural e histórica de este enclave

Plantación del nuevo ejemplar en la finca del Carballo das Cen Pólas. | A.C.C.P.

Plantación del nuevo ejemplar en la finca del Carballo das Cen Pólas. | A.C.C.P.

Antonio Pinacho

Antonio Pinacho

Redondela

La finca del Carballo das Cen Pólas recuperará el roble como símbolo de la parroquia con la plantación de un nuevo ejemplar, un acto que hoy sábado fusiona naturaleza y literatura con el objetivo de poner en valor la relevancia cultural e histórica de este enclave natural coincidiendo con la celebración del Día da Árbore. El nuevo carballo ya se encuentra en la finca desde el pasado martes para sustituir al histórico ejemplar, que se mantiene seco desde hace cuatro décadas.

La iniciativa, impulsada por la asociación Amigos do Carballo das Cen Pólas, se enmarca en la celebración del año dedicado al escritor Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-1976), considerado el patriarca de las letras gallegas, que mantuvo un vínculo especial con esta parroquia redondelana,llegando a inmortalizar este mismo prado del Carballo das Cen Pólas en su última novela, «O señorito da Reboraina», de 1960. «Ao recuperar a árbore, recuperamos tamén a paisaxe literaria que el describiu», explican desde la asociación organizadora.

El acto comienza a las 11.30 horas con una concentración en el Torreiro de Reboreda para ir caminando todos juntos hasta la finca del Carballo.

Una vez en el prado actuará la Asociación Folclórica «O Carballo das Cen Pólas» y dará la bienvenida Carlos Rodríguez Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos do Carballo das Cen Pólas.

A continuación intervendrá el divulgador cultural ●Xosé Couñago, que ofrecerá una perspectiva histórica y cultural del lugar, y el ingeniero del proyecto de recuperación del prado del Carballo, Alberto López, que dará las claves de la intervención realizada.

Por último, el director da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa, disertará sobre la relación de este espacio con el Camiño de Santiago.

Noticias relacionadas

La recuperación de este lugar trasciende el ámbito local, ya que es un proyecto que une a los vecinos de Reboreda, a las instituciones municipales y supramunicipales y a todos los colectivos que trabajan por la defensa del patrimonio. También se recordó de manera especial al exconselleiro de Cultura, Jesús Pérez Varela (Redondela, 1949-2025), por su compromiso con la finca del Carballo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El astillero Rodman cierra el mayor contrato de su historia: 19 patrulleras para República Democrática del Congo por más de 50 millones
  2. Cortizo coloca la primera piedra de su planta en el norte de Portugal para producir 58.000 toneladas de aluminio al año
  3. La justicia da diez días al Concello de Oia para exigir al dueño del Talaso Atlántico su derribo
  4. El aeropuerto de Oporto consigue «regalado» otro destino ansiado por los gallegos: tendrá doble conexión semanal con Granada
  5. El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
  6. Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
  7. Auxiliares de quirófano del hospital Álvaro Cunqueiro alertan de «posible exposición a vapores desinfectantes químicos»
  8. El Puerto de Vigo activa la demolición de los ocho antiguos silos de cemento de la terminal de contenedores

Juzgado un hombre por abusar sexualmente de su sobrina cuando tenía entre 10 y 16 años: "Me desnudaba y me obligaba a masturbarle"

Juzgado un hombre por abusar sexualmente de su sobrina cuando tenía entre 10 y 16 años: "Me desnudaba y me obligaba a masturbarle"

El dulce salto de la canguesa Sandra: de alumna de FP a emprendedora con una pastelería de éxito

El dulce salto de la canguesa Sandra: de alumna de FP a emprendedora con una pastelería de éxito

La Mancomunidade implica al 93% de la hostelería en el plan de reciclaje de vidrio

La Mancomunidade implica al 93% de la hostelería en el plan de reciclaje de vidrio

La relación que degeneró en pesadilla machista: condenado en Ourense un joven por las palizas a una chica durante sus citas en Verín

La relación que degeneró en pesadilla machista: condenado en Ourense un joven por las palizas a una chica durante sus citas en Verín

Oia activa su maquinaria jurídica para evitar demoler el Talaso

Oia activa su maquinaria jurídica para evitar demoler el Talaso

En busca de la puntería perdida: el Mecalia Guardés recibe al Elche en medio de una terrible crisis en el lanzamiento

En busca de la puntería perdida: el Mecalia Guardés recibe al Elche en medio de una terrible crisis en el lanzamiento

En la cresta de la ola

En la cresta de la ola

El Celta inspira a la diseñadora moañesa Naiara Currás

El Celta inspira a la diseñadora moañesa Naiara Currás
Tracking Pixel Contents