La finca del Carballo das Cen Pólas recupera la vida

La finca del Carballo das Cen Pólas recuperará el roble como símbolo de la parroquia con la plantación de un nuevo ejemplar, un acto que hoy sábado fusiona naturaleza y literatura con el objetivo de poner en valor la relevancia cultural e histórica de este enclave natural coincidiendo con la celebración del Día da Árbore. El nuevo carballo ya se encuentra en la finca desde el pasado martes para sustituir al histórico ejemplar, que se mantiene seco desde hace cuatro décadas.

La iniciativa, impulsada por la asociación Amigos do Carballo das Cen Pólas, se enmarca en la celebración del año dedicado al escritor Ramón Otero Pedrayo (Ourense, 1888-1976), considerado el patriarca de las letras gallegas, que mantuvo un vínculo especial con esta parroquia redondelana,llegando a inmortalizar este mismo prado del Carballo das Cen Pólas en su última novela, «O señorito da Reboraina», de 1960. «Ao recuperar a árbore, recuperamos tamén a paisaxe literaria que el describiu», explican desde la asociación organizadora.

El acto comienza a las 11.30 horas con una concentración en el Torreiro de Reboreda para ir caminando todos juntos hasta la finca del Carballo.

Una vez en el prado actuará la Asociación Folclórica «O Carballo das Cen Pólas» y dará la bienvenida Carlos Rodríguez Álvarez, presidente de la Asociación de Amigos do Carballo das Cen Pólas.

A continuación intervendrá el divulgador cultural ●Xosé Couñago, que ofrecerá una perspectiva histórica y cultural del lugar, y el ingeniero del proyecto de recuperación del prado del Carballo, Alberto López, que dará las claves de la intervención realizada.

Por último, el director da S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Ildefonso de la Campa, disertará sobre la relación de este espacio con el Camiño de Santiago.

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La recuperación de este lugar trasciende el ámbito local, ya que es un proyecto que une a los vecinos de Reboreda, a las instituciones municipales y supramunicipales y a todos los colectivos que trabajan por la defensa del patrimonio. También se recordó de manera especial al exconselleiro de Cultura, Jesús Pérez Varela (Redondela, 1949-2025), por su compromiso con la finca del Carballo.