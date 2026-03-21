El Centro Cultural de Vilar de Infesta celebra su fiesta de aniversario

El Centro Cultural de Vilar de infesta celebra hoy sábado su fiesta de aniversario con varias actuaciones de grupos locales.

El programa arranca a las 19:30 horas con el espectáculo infantil de Peter Punk titulado “Chungo que te cagas”, una propuesta pensada para los más pequeños lleno de humor, aventuras y música.

A continuación, subirán al escenario los grupos de la parroquia: el Grupo de Baile Moderno Falcatruada; el Grupo de Pandereteiras Follas Verdes y el Grupo de Gaita e Percusión Aluarado.

La guinda de la fiesta será la actuación de Marcela Canela, prevista para las 22:00 horas, un espectáculo enmarcado en el programa “Redondela con ritmo”, que ofrecerá un repertorio que mezcla temas para poder bailar y pasar una noche inolvidable.

Esta fiesta de aniversario del Centro Cultural de Vilar de Infesta pretende ser un punto de encuentro para la comunidad, promoviendo el encuentro intergeracional y la dinamización cultural de la parroquia. La jornada combina diversión, cultura y tradiciones, ofrecendo a todos la oportunidad de participar activamente y disfrutar de una noche memorable.

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La iniciativa cuenta con el apoyo del Concello de Redondela y de la Diputación, y pretende consolidarse como un evento anual con una mezcla de cultura, música y tradiciones locales, promoviendo la participación de los vecinos de todas las edades. La entrada es libre y gratuita, abierta a todo el público.